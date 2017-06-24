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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Новая Зеландия - Португалия
Новая Зеландия - Португалия: обзор матча 24 июня 2017
Новая Зеландия
24.06.2017, суббота, 18:00
Кубок конфедераций, группа A, 3 тур
0 : 4
Завершен
Португалия
33'
К. Роналду (П)
37'
Б. Силва
80'
А. Силва
90+1'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новая Зеландия - Португалия
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Нани
Пас отдал
А. Силва
83'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Р. Куарежма
Желтая карточка
Д. Ингэм
82'
80'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
Пас отдал
Р. Куарежма
Замена
Ш. Смелц
️️️️
Э. Дюрант
74'
67'
Замена
Нани
️️️️
К. Роналду
Замена
К. Барбарусес
️️️️
К. Льюис
65'
56'
Желтая карточка
Пепе
46'
Замена
Пицци
️️️️
Б. Силва
Замена
Б. Туилома
️️️️
М. МакГлинчи
37'
37'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Пас отдал
Элизеу
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
21'
Желтая карточка
Н. Семеду
Желтая карточка
К. Льюис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия
12
Стефан Маринович
ВР
24
Дейн Ингэм
ЦЗ
17
Томас Дойл
ЦЗ
22
Эндрю Дюрант
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
11
Марко Рохас
ЛП
23
Клейтон Льюис
ЦП
23
Райан Томас
ЦП
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Новая Зеландия
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
3
Деклан Уинн
ЛЗ
21
Сторм Ру
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
18
Кип Колви
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
10
Шейн Смелц
ЛФ
13
Монти Паттерсон
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
16
Пицци
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
3-2-4-1
12
Маринович
22
Дюрант
26
Смит
4
Боксолл
17
Дойл
24
Ингэм
11
Рохас
23
Томас
8
МакГлинчи
23
Льюис
9
Вуд
4-1-1-1-3
1
Патрисиу
2
Семеду
2
Алвеш
3
Пепе
19
Элизеу
13
Перейра
8
Моутинью
10
Силва
9
Силва
7
Роналду
20
Куарежма
8
МакГлинчи
6
Туилома
6
Туилома
8
МакГлинчи
22
Дюрант
10
Смелц
10
Смелц
22
Дюрант
23
Льюис
17
Барбарусес
17
Барбарусес
23
Льюис
20
Куарежма
18
Мартинш
18
Мартинш
20
Куарежма
10
Силва
16
Пицци
16
Пицци
10
Силва
7
Роналду
17
Нани
17
Нани
7
Роналду
Остались в запасе
Новая Зеландия
Португалия
14
Алекс Руфер
ОП
21
Сторм Ру
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
13
Монти Паттерсон
ЦФ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
3
Деклан Уинн
ЛЗ
18
Кип Колви
ПЗ
Главный тренер
Энтони Хадсон
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
14
Алекс Руфер
ОП
21
Сторм Ру
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
13
Монти Паттерсон
ЦФ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
3
Деклан Уинн
ЛЗ
18
Кип Колви
ПЗ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Энтони Хадсон
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Новая Зеландия - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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