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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Нигерия - Испания
Нигерия - Испания: обзор матча 23 июня 2013
Нигерия
23.06.2013, воскресенье, 23:00
Кубок Конфедераций, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Испания
3'
Ж. Альба
62'
Ф. Торрес
89'
Ж. Альба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Испания
89'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Альба
Пас отдал
Д. Вилья
75'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
Замена
М. Гамбо
️️️️
Д. Акпала
71'
Замена
Д. Огочукву
️️️️
С. Мба
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Педро
60'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Сольдадо
54'
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Фабрегас
Замена
А. Эгвуекве
️️️️
К. Омеруо
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
10
Джон Оби Микел
ЦП
19
Сандей Мба
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Джозеф Акпала
ЦФ
8
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Хави
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
18
Михел Бабатунде
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
20
Ннамди Одуамади
ЦФ
11
Мохамед Гамбо
ЦФ
18
Патрик Эзе
ЦФ
14
Энтони Уджа
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
1
Эньяма
3
Эчиеджиле
5
Эмброуз
14
Обоабона
22
Омеруо
10
Оби Микел
19
Мба
13
Огуде
7
Муса
8
Идейе
9
Акпала
4-1-3-1-1
12
Вальдес
17
Арбелоа
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
5
Бускетс
10
Фабрегас
8
Хави
6
Иньеста
11
Педро
19
Сольдадо
22
Омеруо
6
Эгвуекве
6
Эгвуекве
22
Омеруо
9
Акпала
11
Гамбо
11
Гамбо
9
Акпала
19
Мба
19
Огочукву
19
Огочукву
19
Мба
10
Фабрегас
21
Сильва
21
Сильва
10
Фабрегас
11
Педро
7
Вилья
7
Вилья
11
Педро
19
Сольдадо
9
Торрес
9
Торрес
19
Сольдадо
Остались в запасе
Нигерия
Испания
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
16
Остин Эджиде
ВР
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
20
Ннамди Одуамади
ЦФ
18
Михел Бабатунде
ЦП
18
Патрик Эзе
ЦФ
14
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
23
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
12
Соломон Квамбе
ЦЗ
16
Остин Эджиде
ВР
21
Франсис Бенжамин
ЦЗ
21
Чигозие Агбим
ВР
20
Ннамди Одуамади
ЦФ
18
Михел Бабатунде
ЦП
18
Патрик Эзе
ЦФ
14
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Стефен Кеши
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Нигерия - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Кастелан
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