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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Вольфсбург
Наполи - Вольфсбург: обзор матча 23 апреля 2015
Наполи
23.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Вольфсбург
50'
Х. Кальехон
65'
Д. Мертенс
71'
Т. Клозе
73'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Вольфсбург
Замена
Энрике
️️️️
Д. Мертенс
83'
79'
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Треш
75'
Замена
С. Юнг
️️️️
Ж. Гилявоги
73'
ГОЛ! 2:2!
И. Перишич
Пас отдал
Ж. Гилявоги
71'
ГОЛ! 2:1!
Т. Клозе
Пас отдал
М. Арнольд
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
68'
66'
Замена
М. Шефер
️️️️
Р. Родригес
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
65'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
60'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-2-3
21
Андухар
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Бритос
27
Место
5
Лопес
17
Гамшик
88
Инлер
10
Мертенс
9
Игуаин
7
Кальехон
3-2-2-2-1
16
Бенальо
5
Клозе
27
Налдо
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
20
Калиджиури
14
Перишич
32
Бендтнер
10
Мертенс
3
Энрике
3
Энрике
10
Мертенс
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
13
Родригес
4
Шефер
4
Шефер
13
Родригес
23
Гилявоги
2
Юнг
2
Юнг
23
Гилявоги
28
Треш
12
Дост
12
Дост
28
Треш
Остались в запасе
Наполи
Вольфсбург
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Наполи - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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