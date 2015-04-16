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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Наполи
Вольфсбург - Наполи: обзор матча 16 апреля 2015
Вольфсбург
16.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 4
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Наполи
80'
Н. Бендтнер
15'
Г. Игуаин
23'
М. Гамшик
64'
М. Гамшик
77'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Наполи
86'
Замена
Энрике
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Н. Бендтнер
80'
ГОЛ! 1:4!
Н. Бендтнер
Пас отдал
И. Перишич
80'
77'
ГОЛ! 0:4!
М. Габбиадини
Пас отдал
Л. Инсинье
75'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Арнольд
️️️️
Ж. Гилявоги
70'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Шюррле
64'
64'
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Х. Кальехон
60'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
57'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Игуаин
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
20
Виейринья
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Шюррле
11
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
3-1-3-3
21
Андухар
3
Бритос
39
Альбиоль
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
17
Гамшик
88
Инлер
10
Мертенс
9
Игуаин
7
Кальехон
20
Шюррле
14
Перишич
14
Перишич
20
Шюррле
23
Гилявоги
27
Арнольд
27
Арнольд
23
Гилявоги
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
9
Игуаин
3
Энрике
3
Энрике
9
Игуаин
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
17
Гамшик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гамшик
Остались в запасе
Вольфсбург
Наполи
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вольфсбург - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
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01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Фольксваген
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