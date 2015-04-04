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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 04 апреля 2015
Металлист
04.04.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
86'
С. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
87'
Красная карточка
А. Путивцев
87'
Желтая карточка
А. Путивцев
87'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
А. Мораес
ГОЛ! 1:0!
С. Назаренко
86'
77'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
К. Макридис
Замена
С. Назаренко
️️️️
К. Ковальчук
64'
61'
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Александре
Замена
А. Беседин
️️️️
Каядо
53'
52'
Желтая карточка
А. Насонов
38'
Желтая карточка
К. Макридис
Желтая карточка
Д. Кулаков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
88
Каядо
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
86
Владимир Барилко
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
8
Грегори Нельсон
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
3-2-2-1-2
23
Погорелый
50
Болбат
2
Рыжук
30
Булят
33
Селин
15
Кулаков
8
Ковальчук
6
Довгий
21
Бобко
88
Каядо
80
Приёмов
4-4-1-1
79
Панькив
37
Габриэль
4
Прийма
44
Чечер
5
Путивцев
14
Александре
10
Лазич
6
Морозюк
23
Насонов
13
Макридис
18
Мораес
8
Ковальчук
9
Назаренко
9
Назаренко
8
Ковальчук
88
Каядо
41
Беседин
41
Беседин
88
Каядо
18
Мораес
7
Мишенко
7
Мишенко
18
Мораес
14
Александре
8
Нельсон
8
Нельсон
14
Александре
13
Макридис
14
Поступаленко
14
Поступаленко
13
Макридис
Остались в запасе
Металлист
Металлург
11
Сергей Барилко
ЦП
5
Александр Осман
ЛЗ
10
Богдан Бойчук
ПВ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
55
Александр Нойок
ОП
13
Александр Бандура
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
5
Александр Осман
ЛЗ
10
Богдан Бойчук
ПВ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
13
Александр Бандура
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлист - Металлург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
Металлург
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