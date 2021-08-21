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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Мьёндален
Стабек - Мьёндален: обзор матча 21 августа 2021
Стабек
21.08.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
1 : 1
Завершен
Мьёндален
2'
K. Hansen
76'
Л. Ольден Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Мьёндален
Замена
М. Болли
️️️️
K. Hansen
83'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
М. Сольбаккен
83'
80'
Замена
J. Solberg
️️️️
M. Ovenstad
80'
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
A. Sporrong
76'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольден Ларсен
67'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
F. Brustad
Замена
К. Педерсен
️️️️
Y. Amankwah
55'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
А. Нуса
52'
46'
Замена
B. Stokke
️️️️
O. Amund Sveen
ГОЛ! 1:0!
K. Hansen
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
3
Стурла Оттесен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Стабек
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
67
Tortol Lumanza
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
1-1-5
12
Сандберг
3
6
Хейланд
24
Костадинов
17
16
Киркеволд
7
Нуса
7
Сольбаккен
1-5
31
22
1
4
15
11
Вальстад
3
2
Педерсен
2
Педерсен
3
17
14
Болли
14
Болли
17
7
Сольбаккен
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
7
Сольбаккен
7
Нуса
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
7
Нуса
31
33
33
31
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
17
6
6
17
22
20
20
22
Остались в запасе
Стабек
Мьёндален
67
Tortol Lumanza
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
67
Tortol Lumanza
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Стабек - Мьёндален
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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Стабек
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2021.02.15 12:11
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2021.02.15 17:04
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2021.02.15 12:11
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