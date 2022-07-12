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Лига чемпионов 2026/2027
Викингур - Мальме
Викингур - Мальме: обзор матча 12 июля 2022
Викингур
12.07.2022, вторник, 22:30
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 3
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Мальме
15'
К. Фридлейфур Гуннарссон
56'
Н. Хансен
75'
К. Фридлейфур Гуннарссон
34'
В. Бирманчевич
44'
Ф. Беймо
47'
А. Кристиансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викингур - Мальме
87'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
В. Бирманчевич
81'
Желтая карточка
Э. Ракип
ГОЛ! 3:3!
К. Фридлейфур Гуннарссон
Пас отдал
Н. Хансен
75'
Замена
B. Snaer Ingason
️️️️
Х. Гудьонссон
64'
63'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
И. Телин
63'
Замена
Э. Ракип
️️️️
А. Кристиансен
60'
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 2:3!
Н. Хансен
Пас отдал
Д. Ерн Атласон
56'
Желтая карточка
В. Эрлигур Андрасон
54'
47'
ГОЛ! 1:3!
А. Кристиансен
Пас отдал
Ф. Беймо
46'
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
Л. Нильсен
45'
+2
Желтая карточка
Л. Нильсен
44'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Беймо
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
H. Smári Sigurðsson
43'
34'
ГОЛ! 1:1!
В. Бирманчевич
Пас отдал
И. Телин
18'
Желтая карточка
И. Телин
ГОЛ! 1:0!
К. Фридлейфур Гуннарссон
Пас отдал
П. Паньед
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
15
Хуго Ларссон
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Викингур
16
Þórður Ingason
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
5
Kyle McLagan
ЦЗ
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
24
Давид Ерн Атласон
ЦФ
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Йонссон
12
4
Экрот
8
Андрасон
7
Агнарссон
2
Томассон
10
Паньед
22
Гуннарссон
18
Магнуссон
9
Гудьонссон
23
Хансен
4-2-2-2
27
Далин
2
Беймо
4
Мойсандер
4
Нильсен
13
Ольссон
15
Ларссон
10
Кристиансен
6
Пенья
7
Бирманчевич
14
Бергет
92
Телин
9
Гудьонссон
11
11
9
Гудьонссон
12
24
Атласон
24
Атласон
12
7
Бирманчевич
64
Ларссон
64
Ларссон
7
Бирманчевич
4
Нильсен
6
Хаджикадунич
6
Хаджикадунич
4
Нильсен
10
Кристиансен
6
Ракип
6
Ракип
10
Кристиансен
92
Телин
11
Тойвонен
11
Тойвонен
92
Телин
Остались в запасе
Викингур
Мальме
16
Þórður Ingason
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
5
Kyle McLagan
ЦЗ
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
16
Þórður Ingason
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
5
Kyle McLagan
ЦЗ
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Викингур - Мальме
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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