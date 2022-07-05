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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Викингур
Мальме - Викингур: обзор матча 05 июля 2022
Мальме
05.07.2022, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 2
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Викингур
16'
М. Ольссон
42'
О. Тойвонен
84'
В. Бирманчевич
90+3'
Х. Гудьонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальме - Викингур
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Х. Гудьонссон
ГОЛ! 3:0!
В. Бирманчевич
Пас отдал
С. Нанаси
84'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
Э. Ракип
80'
80'
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
Н. Хансен
Замена
Й. Кнудсен
️️️️
М. Ольссон
72'
Замена
П. Сейдиу
️️️️
О. Тойвонен
72'
Замена
С. Нанаси
️️️️
А. Кристиансен
71'
Желтая карточка
Э. Ракип
66'
Замена
Ф. Беймо
️️️️
Н. Мойсандер
56'
ГОЛ! 2:0!
О. Тойвонен
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
42'
Желтая карточка
В. Бирманчевич
41'
34'
Желтая карточка
П. Паньед
32'
Желтая карточка
В. Эрлигур Андрасон
ГОЛ! 1:0!
М. Ольссон
16'
Желтая карточка
А. Кристиансен
13'
Начало матча
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Статистика матча Мальме - Викингур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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