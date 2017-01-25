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Расписание матчей
Кубок Африки
Уганда - Мали
Уганда - Мали: обзор матча 25 января 2017
Уганда
25.01.2017, среда, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мали
70'
Ф. Мийя
73'
И. Биссума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уганда - Мали
Замена
М. Азира
️️️️
Х. Аушо
90'
+1
Желтая карточка
Р. Одонгкара
78'
78'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Марега
Замена
Ж. Масса
️️️️
Л. Кизито
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
И. Биссума
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мийя
Пас отдал
Д. Игума
70'
Замена
Т. Маведже
️️️️
М. Олоя
60'
54'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Л. Кулибали
Желтая карточка
М. Жуко
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уганда
1
Роберт Одонгкара
ВР
3
Жоффри Кизито
ВР
2
Джозеф Ошая
ВР
8
Халид Аушо
ВР
12
Денис Игума
ЦЗ
15
Годфри Валусимби
ЦЗ
4
Муршид Жуко
ЦЗ
16
Хассан Вассва
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
10
Лувагга Кизито
ПП
13
Мозес Олоя
ПП
Главный тренер
Милутин Средоевич
Мали
1
Умар Сиссоко
ВР
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
8
Якуба Силла
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
17
Мамату Н'Диай
ПП
9
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Уганда
18
Денис Оньянго
ВР
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
5
Айзек Исинде
ЦЗ
14
Николя Вадада
ЦЗ
20
Тимоти Авани
ЦЗ
22
Шафик Батамбуз
ЦП
23
Майк Азира
ЦП
6
Тонни Маведже
АП
9
Жоффри Ссеренкума
ЦФ
11
Жофри Масса
ЦФ
7
Юнус Сентаму
ЦФ
21
Мухаммад Шабан
ЦФ
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
3
Юссуф Коне
ЦЗ
21
Адама Траоре
ЦП
11
Бакари Сако
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-4
1
Одонгкара
12
Игума
15
Валусимби
4
Жуко
10
Кизито
16
Вассва
15
Мийя
13
Олоя
4-4-2
1
Сиссоко
2
Траоре
13
Ваге
23
Кулибали
21
Н'Диайе
17
Н'Диай
11
Кулибали
10
Биссума
8
Силла
9
Марега
10
Думбия
10
Кизито
11
Масса
11
Масса
10
Кизито
8
Аушо
23
Азира
23
Азира
8
Аушо
13
Олоя
6
Маведже
6
Маведже
13
Олоя
11
Кулибали
10
Кулибали
10
Кулибали
11
Кулибали
9
Марега
7
Ятабаре
7
Ятабаре
9
Марега
Остались в запасе
Уганда
Мали
5
Айзек Исинде
ЦЗ
9
Жоффри Ссеренкума
ЦФ
14
Николя Вадада
ЦЗ
18
Денис Оньянго
ВР
7
Юнус Сентаму
ЦФ
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
21
Мухаммад Шабан
ЦФ
22
Шафик Батамбуз
ЦП
20
Тимоти Авани
ЦЗ
Главный тренер
Милутин Средоевич
5
Шарль Траоре
ЛЗ
16
Джиджи Диарра
ВР
15
Мохамед Конате
ЦЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Юссуф Коне
ЦЗ
21
Адама Траоре
ЦП
11
Бакари Сако
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
5
Айзек Исинде
ЦЗ
9
Жоффри Ссеренкума
ЦФ
14
Николя Вадада
ЦЗ
18
Денис Оньянго
ВР
7
Юнус Сентаму
ЦФ
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
21
Мухаммад Шабан
ЦФ
22
Шафик Батамбуз
ЦП
20
Тимоти Авани
ЦЗ
Остались в запасе
5
Шарль Траоре
ЛЗ
16
Джиджи Диарра
ВР
15
Мохамед Конате
ЦЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Юссуф Коне
ЦЗ
21
Адама Траоре
ЦП
11
Бакари Сако
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Милутин Средоевич
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Уганда - Мали
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Улд Али Лемгайфри
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