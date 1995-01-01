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    Годфри Валусимби

    #2 | Защитник
    Имя Годфри
    Фамилия Валусимби
    Состав Без клуба
    Родной город Кампала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1989 (33 года)
    Рост 175
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