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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Уганда
Египет - Уганда: обзор матча 21 января 2017
Египет
21.01.2017, суббота, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Уганда
89'
А. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет - Уганда
90'
+1
Замена
М. Олоя
️️️️
Д. Игума
ГОЛ! 1:0!
А. Саид
Пас отдал
М. Салах
89'
81'
Замена
Н. Вадада
️️️️
Ф. Мийя
Замена
Кахраба
️️️️
Трезеге
80'
Замена
А. Варда
️️️️
Р. Собхи
66'
65'
Замена
М. Шабан
️️️️
Ж. Масса
Замена
А. Саид
️️️️
Т. Хамед
59'
Желтая карточка
Т. Хамед
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
7
Ахмед Фатхи
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
2
Али Габр
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
14
Рамадан Собхи
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Уганда
18
Денис Оньянго
ВР
8
Халид Аушо
ВР
2
Джозеф Ошая
ВР
12
Денис Игума
ЦЗ
15
Годфри Валусимби
ЦЗ
4
Муршид Жуко
ЦЗ
16
Хассан Вассва
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
6
Тонни Маведже
АП
3
Жоффри Кизито
ПП
11
Жофри Масса
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
11
Кахраба
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Уганда
1
Роберт Одонгкара
ВР
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
14
Николя Вадада
ЦЗ
5
Айзек Исинде
ЦЗ
20
Тимоти Авани
ЦЗ
22
Шафик Батамбуз
ЦП
23
Майк Азира
ЦП
13
Мозес Олоя
ПП
10
Лувагга Кизито
ПП
9
Жоффри Ссеренкума
ЦФ
21
Мухаммад Шабан
ЦФ
7
Юнус Сентаму
ЦФ
3-1-2-2-1
7
Фатхи
13
Абдельшафи
6
Хегази
2
Габр
8
Хамед
14
Собхи
17
Эль-Ненни
7
Трезеге
10
Салах
9
Мохсен
3-3-1-1
18
Оньянго
12
Игума
15
Валусимби
4
Жуко
3
Кизито
15
Мийя
16
Вассва
6
Маведже
11
Масса
14
Собхи
22
Варда
22
Варда
14
Собхи
7
Трезеге
11
Кахраба
11
Кахраба
7
Трезеге
8
Хамед
19
Саид
19
Саид
8
Хамед
15
Мийя
14
Вадада
14
Вадада
15
Мийя
11
Масса
21
Шабан
21
Шабан
11
Масса
12
Игума
13
Олоя
13
Олоя
12
Игума
Остались в запасе
Египет
Уганда
16
Шериф Экрами
ВР
5
Ибрахим Салах
ЦП
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Омар Габер
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Жоффри Ссеренкума
ЦФ
1
Роберт Одонгкара
ВР
5
Айзек Исинде
ЦЗ
7
Юнус Сентаму
ЦФ
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
22
Шафик Батамбуз
ЦП
20
Тимоти Авани
ЦЗ
23
Майк Азира
ЦП
10
Лувагга Кизито
ПП
Главный тренер
Милутин Средоевич
Остались в запасе
16
Шериф Экрами
ВР
5
Ибрахим Салах
ЦП
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Омар Габер
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
9
Жоффри Ссеренкума
ЦФ
1
Роберт Одонгкара
ВР
5
Айзек Исинде
ЦЗ
7
Юнус Сентаму
ЦФ
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
22
Шафик Батамбуз
ЦП
20
Тимоти Авани
ЦЗ
23
Майк Азира
ЦП
10
Лувагга Кизито
ПП
Главный тренер
Милутин Средоевич
Статистика матча Египет - Уганда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Информация о матче
Главный судья:
Маланг Дьедиу
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