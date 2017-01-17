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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Уганда
Гана - Уганда: обзор матча 17 января 2017
Гана
17.01.2017, вторник, 19:00
Кубок африканских наций, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Уганда
32'
А. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Уганда
Замена
А. Аква
️️️️
Ж. Айю
85'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Гьян
72'
70'
Замена
Ж. Ссеренкума
️️️️
А. Исинде
57'
Замена
М. Шабан
️️️️
Л. Кизито
45'
Замена
М. Олоя
️️️️
М. Азира
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
А. Рахман Баба
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Айю
32'
31'
Желтая карточка
А. Исинде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Брима Разак
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
5
Томас Парти
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Уганда
18
Денис Оньянго
ВР
2
Джозеф Ошая
ВР
3
Жоффри Кизито
ВР
12
Денис Игума
ЦЗ
5
Айзек Исинде
ЦЗ
6
Тонни Маведже
ЛП
16
Хассан Вассва
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
23
Майк Азира
ЦП
10
Лувагга Кизито
ПП
11
Жофри Масса
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
19
Эдвин Гийма
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Уганда
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
1
Роберт Одонгкара
ВР
8
Халид Аушо
ВР
20
Тимоти Авани
ЦЗ
4
Муршид Жуко
ЦЗ
14
Николя Вадада
ЦЗ
15
Годфри Валусимби
ЦЗ
22
Шафик Батамбуз
ЦП
13
Мозес Олоя
ПП
7
Юнус Сентаму
ЦФ
21
Мухаммад Шабан
ЦФ
9
Жоффри Ссеренкума
ЦФ
4-2-2-2
1
Разак
17
Баба
18
Амарти
21
Бойе
23
Аффул
5
Парти
11
Вакасо
7
Атсу
10
Айю
3
Гьян
9
Айю
2-5-1
18
Оньянго
12
Игума
5
Исинде
10
Кизито
16
Вассва
15
Мийя
23
Азира
6
Маведже
11
Масса
3
Гьян
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
3
Гьян
9
Айю
6
Аква
6
Аква
9
Айю
17
Баба
22
Ашампонг
22
Ашампонг
17
Баба
10
Кизито
21
Шабан
21
Шабан
10
Кизито
5
Исинде
9
Ссеренкума
9
Ссеренкума
5
Исинде
23
Азира
13
Олоя
13
Олоя
23
Азира
Остались в запасе
Гана
Уганда
19
Эдвин Гийма
ЦП
1
Ричард Офори Антви
ВР
0
Бернард Текпетей
ПВ
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
20
Тимоти Авани
ЦЗ
4
Муршид Жуко
ЦЗ
22
Шафик Батамбуз
ЦП
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
7
Юнус Сентаму
ЦФ
14
Николя Вадада
ЦЗ
1
Роберт Одонгкара
ВР
15
Годфри Валусимби
ЦЗ
8
Халид Аушо
ВР
Главный тренер
Милутин Средоевич
Остались в запасе
19
Эдвин Гийма
ЦП
1
Ричард Офори Антви
ВР
0
Бернард Текпетей
ПВ
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Остались в запасе
20
Тимоти Авани
ЦЗ
4
Муршид Жуко
ЦЗ
22
Шафик Батамбуз
ЦП
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
7
Юнус Сентаму
ЦФ
14
Николя Вадада
ЦЗ
1
Роберт Одонгкара
ВР
15
Годфри Валусимби
ЦЗ
8
Халид Аушо
ВР
Главный тренер
Милутин Средоевич
Статистика матча Гана - Уганда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Информация о матче
Главный судья:
Джошуа Бондо
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