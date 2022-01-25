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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Малави
Марокко - Малави: обзор матча 25 января 2022
Марокко
25.01.2022, вторник, 22:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Малави
45+2'
Ю. Эн-Несири
70'
А. Хакими
7'
Г. Мханго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Малави
Замена
З. Абухляль
️️️️
Ю. Эн-Несири
88'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Буфал
81'
Замена
А. Баркок
️️️️
И. Луза
80'
80'
Замена
Р. Нгаланде
️️️️
Ч. Идана
79'
Замена
С. Дэви
️️️️
С. Сануди
78'
Замена
М. Фодя
️️️️
Ф. Мадинга
ГОЛ! 2:1!
А. Хакими
70'
69'
Желтая карточка
Г. Мханго
60'
Желтая карточка
С. Сануди
Замена
Р. Ммае
️️️️
А. Эль-Кааби
53'
46'
Замена
Р. Мбулу
️️️️
Х. Муяба
45'
+4
Замена
Д. Фири Жуниор
️️️️
М. Мхоне
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
С. Амалла
45'
+2
33'
Желтая карточка
Ф. Мадинга
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мханго
Пас отдал
Д. Банда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
15
Селим Амалла
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
0
Имран Луза
ЦП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Малави
1
Чарльз Тхому
ВР
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
5
Деннис Чембези
ЦЗ
15
Гомезгани Чирва
ПЗ
2
Стэнли Сануди
ПЗ
17
Джон Банда
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
7
Мициум Мхоне
АП
10
Франсиско Мадинга
АП
22
Худа Муяба
ЦФ
11
Габадинхо Мханго
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
0
Аймен Баркок
АП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
0
Райан Ммае
ЦФ
Малави
16
Эрнест Кахобве
ВР
12
Марк Фодя
ЛЗ
25
Поль Ндлобву
ЦЗ
4
Петер Чолопи
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
6
Чикоти Чирва
ОП
20
Ямикани Честер
ПВ
13
Петер Банда
ПВ
27
Джеральд Фири Жуниор
ЦФ
26
Стэйн Дэви
ЦФ
14
Робин Нгаланде
ЦФ
9
Ричард Мбулу
ЦФ
4-3-1-2
1
Буну
25
Масина
5
Агер
6
Сайсс
2
Хакими
15
Амалла
4
Амрабат
0
Луза
17
Буфал
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
4-2-2-2
1
Тхому
2
Сануди
15
Чазийя
5
Чембези
15
Чирва
17
Банда
8
Идана
7
Мхоне
10
Мадинга
11
Мханго
22
Муяба
19
Эн-Несири
14
Абухляль
14
Абухляль
19
Эн-Несири
0
Луза
0
Баркок
0
Баркок
0
Луза
17
Буфал
0
Эль-Хаддади
0
Эль-Хаддади
17
Буфал
20
Эль-Кааби
0
Ммае
0
Ммае
20
Эль-Кааби
10
Мадинга
12
Фодя
12
Фодя
10
Мадинга
7
Мхоне
27
Фири Жуниор
27
Фири Жуниор
7
Мхоне
2
Сануди
26
Дэви
26
Дэви
2
Сануди
8
Идана
14
Нгаланде
14
Нгаланде
8
Идана
22
Муяба
9
Мбулу
9
Мбулу
22
Муяба
Остались в запасе
Марокко
Малави
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
16
Эрнест Кахобве
ВР
25
Поль Ндлобву
ЦЗ
4
Петер Чолопи
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
6
Чикоти Чирва
ОП
20
Ямикани Честер
ПВ
13
Петер Банда
ПВ
Главный тренер
Марио Мариница
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Остались в запасе
16
Эрнест Кахобве
ВР
25
Поль Ндлобву
ЦЗ
4
Петер Чолопи
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
6
Чикоти Чирва
ОП
20
Ямикани Честер
ПВ
13
Петер Банда
ПВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Марио Мариница
Статистика матча Марокко - Малави
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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