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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лиллестрем - ЦСКА
Лиллестрем - ЦСКА: обзор матча 14 февраля 2013
Лиллестрем
14.02.2013, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
ЦСКА
14'
А. Эстли (АГ)
67'
В. Лав
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лиллестрем - ЦСКА
82'
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
78'
Замена
П. Тен
️️️️
К. Набабкин
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Б. Хельге Риисе
74'
Замена
И. Скеэл
️️️️
П. Пальмасон
74'
74'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Р. Эльм
Замена
Й. Освольд
️️️️
Ф. Гульбрандсен
67'
67'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
67'
ГОЛ! 0:2!
В. Лав
60'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
М. Фернандес
60'
Замена
Г. Щенников
️️️️
С. Игнашевич
46'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Цауня
Замена
М. Фурсет
️️️️
О. Омойджуанфо
42'
15'
Желтая карточка
Р. Эльм
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Эстли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
12
Кеннет Уджус
ВР
2
Андерс Эстли
ЦЗ
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
13
Фроде Киппе
ЦЗ
20
Стиан Рингстад
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
14
Пальми Пальмасон
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Лиллестрем
29
Арнольд Ориджи
ВР
15
Маркус Квеэн
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
3
Исак Скеэл
ЦЗ
18
Маркус Фурсет
ЦП
33
Йоаким Освольд
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
71
Сергей Ревякин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-2-1-3
12
Уджус
2
Эстли
13
Киппе
20
Рингстад
27
Стоор
14
Пальмасон
8
Риисе
7
Фофана
8
Гульбрандсен
10
Омойджуанфо
22
Хельстад
4-3-1-1-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
19
Цауня
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
8
Риисе
22
Хейбротен
22
Хейбротен
8
Риисе
14
Пальмасон
3
Скеэл
3
Скеэл
14
Пальмасон
8
Гульбрандсен
33
Освольд
33
Освольд
8
Гульбрандсен
10
Омойджуанфо
18
Фурсет
18
Фурсет
10
Омойджуанфо
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
4
Игнашевич
42
Щенников
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
6
Фернандес
6
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
14
Набабкин
22
Тен
22
Тен
14
Набабкин
20
Эльм
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
20
Эльм
19
Цауня
10
Мамаев
10
Мамаев
19
Цауня
Остались в запасе
Лиллестрем
ЦСКА
15
Маркус Квеэн
ЦЗ
29
Арнольд Ориджи
ВР
Главный тренер
Магнус Хаглунд
1
Сергей Чепчугов
ВР
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
15
Маркус Квеэн
ЦЗ
29
Арнольд Ориджи
ВР
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Лиллестрем - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
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