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    Магнус Хаглунд

    Тренер
    Имя Магнус
    Фамилия Хаглунд
    Команда Эльфсборг
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 15 апреля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эльфсборг 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Мольде 4 : 1 Эльфсборг
    28.07.2022 Эльфсборг 1 : 2 Мольде
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