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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Лилль
ЦСКА - Лилль: обзор матча 22 ноября 2011
ЦСКА
22.11.2011, вторник, 21:00
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
48'
В. Березуцкий (АГ)
62'
М. Сов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Лилль
+1
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Э. Азар
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Коул
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Цауня
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
Г. Щенников
️️️️
С. Игнашевич
Замена
И. Йелень
️️️️
М. Сов
ГОЛ! 0:2!
М. Сов
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
Д. Розегнал
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
12
Джо Коул
ПВ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
20
Алдонин
19
Цауня
66
Дзагоев
10
Мамаев
26
Секу
19
Вагнер Лав
4-1-2-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
14
Розегнал
18
Берья
5
Гуйе
15
Бальмон
24
Мавуба
12
Коул
10
Азар
17
Сов
4
Игнашевич
42
Щенников
42
Щенников
4
Игнашевич
19
Цауня
28
Сердеров
28
Сердеров
19
Цауня
12
Коул
10
Пайет
10
Пайет
12
Коул
10
Азар
9
Де Мело
9
Де Мело
10
Азар
17
Сов
27
Йелень
27
Йелень
17
Сов
Остались в запасе
ЦСКА
Лилль
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ЦСКА - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Помощники судьи:
Мартин Вильчек
Антонин Кордула
Дополнительные помощники:
Мирослав Зелинка
Радек Пржигода
Резервный судья:
Либор Коваржик
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая)
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