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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Легия
Рейнджерс - Легия: обзор матча 29 августа 2019
Рейнджерс
29.08.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Легия
90+1'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Легия
90'
+4
Желтая карточка
И. Левчук
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
90'
+1
Желтая карточка
Н. Катич
81'
Желтая карточка
Д. Тавернье
70'
Желтая карточка
Б. Баришич
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Легия
23
Марко Вешович
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
4-4-1
1
МакГрегор
3
Баришич
25
Катич
6
Голдсон
2
Тавернье
37
Эрфилд
10
Дэвис
9
Ожо
8
Джек
9
Морелос
3-3
23
Вешович
55
Енджейчик
5
Левчук
88
Кафу
81
Гвилия
28
Мартинш
Остались в запасе
Рейнджерс
Легия
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
33
Радослав Чержняк
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Рейнджерс - Легия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
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