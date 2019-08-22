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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Рейнджерс
Легия - Рейнджерс: обзор матча 22 августа 2019
Легия
22.08.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Рейнджерс
72'
Желтая карточка
А. Морелос
Желтая карточка
М. Вешович
64'
61'
Желтая карточка
Д. Фланаган
Желтая карточка
А. Енджейчик
39'
Желтая карточка
А. Мартинш
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
23
Марко Вешович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Глен Камара
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-3
23
Вешович
5
Левчук
55
Енджейчик
88
Кафу
28
Мартинш
81
Гвилия
4-4-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
25
Катич
20
Фланаган
37
Эрфилд
10
Дэвис
8
Джек
9
Ожо
9
Морелос
Остались в запасе
Легия
Рейнджерс
33
Радослав Чержняк
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Глен Камара
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Глен Камара
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Легия - Рейнджерс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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