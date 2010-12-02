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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Лозанна-Спорт
ЦСКА - Лозанна-Спорт: обзор матча 02 декабря 2010
ЦСКА
02.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
5 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
19'
Т. Нецид
23'
Секу
40'
З. Тошич
71'
А. Дзагоев
82'
Т. Нецид
90+2'
А. Карруп
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Лозанна-Спорт
+2
ГОЛ! 5:1!
А. Карруп
Желтая карточка
С. Игнашевич
+1
Желтая карточка
А. Карруп
ГОЛ! 5:0!
Т. Нецид
Замена
Ж. Ру
️️️️
М. Штойбле
Замена
А. Васильев
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Н. Марацци
ГОЛ! 4:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Гонсалес
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Секу
Замена
Е. Алдонин
️️️️
К. Хонда
Замена
А. Паше
️️️️
М. Аванцини
Замена
А. Карруп
️️️️
Силвио
ГОЛ! 3:0!
З. Тошич
ГОЛ! 2:0!
Секу
ГОЛ! 1:0!
Т. Нецид
Пас отдал
Секу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
24
Жером Соннера
ЛЗ
6
Гийом Кац
ЦЗ
14
Себастьен Меоли
ЦЗ
4
Бигамбо Рохат
ПЗ
13
Мишель Аванцини
ЛП
20
Николя Марацци
ЦП
17
Фабио Селестини
(К)
ЦП
10
Мартин Штойбле
ПП
30
Родриго Този
ЦФ
8
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
21
Давид Кылынч
ЦП
19
Абдул Карруп
ЦП
8
Александр Паше
ЦФ
9
Жослен Ру
ЦФ
20
Ридж Мунси
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Шемберас
25
Рахимич
18
Тошич
66
Дзагоев
3
Хонда
26
Секу
15
Нецид
4-4-2
18
Кастежон
4
Рохат
6
Кац
14
Меоли
24
Соннера
10
Штойбле
20
Марацци
17
Селестини
13
Аванцини
8
Силвио
30
Този
26
Секу
11
Гонсалес
11
Гонсалес
26
Секу
18
Тошич
17
Васильев
17
Васильев
18
Тошич
3
Хонда
20
Алдонин
20
Алдонин
3
Хонда
13
Аванцини
8
Паше
8
Паше
13
Аванцини
8
Силвио
19
Карруп
19
Карруп
8
Силвио
10
Штойбле
9
Ру
9
Ру
10
Штойбле
Остались в запасе
ЦСКА
Лозанна-Спорт
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
21
Давид Кылынч
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
20
Ридж Мунси
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Кылынч
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
20
Ридж Мунси
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча ЦСКА - Лозанна-Спорт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Помощники судьи:
Кристоф Борнхорст
Томас Франк (оба Германия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая); "НТВ" 20:45 (прямая)
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