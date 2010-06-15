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Чемпионат мира по футболу 2026
Кот-д'Ивуар - Португалия
Кот-д'Ивуар - Португалия: обзор матча 15 июня 2010
Кот-д'Ивуар
15.06.2010, вторник, 18:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
0 : 0
Завершен
Португалия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Португалия
Замена
Ромарик
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
Р. Аморим
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
А. Кейта
️️️️
Жервиньо
Травма
К. Туре
Замена
Д. Дрогба
️️️️
С. Калу
Замена
Тиагу
️️️️
Деку
Замена
Симау
️️️️
Данни
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Г. Демель
Желтая карточка
Д. Зокора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
(К)
ЦЗ
5
Дидье Зокора
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
8
Саломон Калу
ЛВ
19
Яя Туре
ЦП
21
Эммануэль Эбуэ
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
15
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Данни
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Деку
ЦП
0
Педру Мендеш
ЦП
9
Лиедсон
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Кот-д'Ивуар
16
Бенойт Зогбо
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
14
Эммануэль Коне
ЦП
6
Ромарик
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Португалия
22
Даниель Фернандеш
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
11
Симау
ЛП
5
Дуда
ЛВ
19
Тиагу
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-3-2-1
1
Барри
5
Тьене
4
Туре
5
Зокора
20
Демель
19
Туре
21
Эбуэ
9
Тиоте
8
Калу
10
Жервиньо
15
Диндан
4-3-1-2
22
Эдуарду
3
Феррейра
2
Алвеш
6
Карвалью
0
Коэнтрау
0
Мейрелеш
20
Деку
0
Мендеш
10
Данни
7
Роналду
9
Лиедсон
21
Эбуэ
6
Ромарик
6
Ромарик
21
Эбуэ
10
Жервиньо
18
Кейта
18
Кейта
10
Жервиньо
8
Калу
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Калу
0
Мейрелеш
20
Аморим
20
Аморим
0
Мейрелеш
10
Данни
11
Симау
11
Симау
10
Данни
20
Деку
19
Тиагу
19
Тиагу
20
Деку
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Португалия
14
Эммануэль Коне
ЦП
16
Бенойт Зогбо
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
22
Даниель Фернандеш
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
5
Дуда
ЛВ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
14
Эммануэль Коне
ЦП
16
Бенойт Зогбо
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
22
Даниель Фернандеш
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
5
Дуда
ЛВ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Португалия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Помощники судьи:
Пабло Фандино
Маурисио Эспиноса (оба - Уругвай)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Где смотреть матч:
"Первый" 18:00 (прямая)
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