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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - Замбия
Кабо-Верде - Замбия: обзор матча 26 января 2015
Кабо-Верде
26.01.2015, понедельник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кабо-Верде - Замбия
84'
Замена
М. Муленга
️️️️
Г. Сингулума
Замена
Кука
️️️️
Карлитуш
79'
75'
Желтая карточка
Э. Кангва
Замена
Д. Фортеш
️️️️
Ф. Варела
74'
71'
Замена
П. Нгома
️️️️
Л. Мусонда
58'
Замена
Д. Малама
️️️️
К. Мунтхали
Замена
Джанини
️️️️
Р. Мендес
58'
45'
+1
Желтая карточка
К. Мунтхали
Желтая карточка
Карлитуш
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
14
Геге
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
3
Фернандо Варела
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Калу
ЦП
8
Тони Варела
ЦП
10
Элдон
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
15
Нуну Роша
ЦФ
Главный тренер
Руй Агуаш
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
4
Кристофер Мунтхали
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
14
Кондвани Мтонга
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
15
Гивен Сингулума
ЦФ
12
Эванс Кангва
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Кабо-Верде
16
Иван Крус
ВР
12
Кевин Соуза
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Нивалду
ЦЗ
4
Кай
ЦЗ
13
Платини
ЦП
6
Сержиу Семедо
ЦП
5
Бабанко
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
9
Кука
ЦФ
19
Жулио Таварес
ЦФ
Замбия
22
Джошуа Титима
ВР
1
Данни Мунайо
ВР
23
Родерик Кабве
ЛЗ
2
Донашано Малама
ЦЗ
7
Спенсер Сауту
ЦП
8
Брюс Мусаканья
ЦП
23
Патрик Нгома
ЦФ
21
Джексон Мванза
ЦФ
9
Рональд Кампамба
ЦФ
10
Мукука Муленга
ЦФ
4-2-1-3
1
Возинья
14
Геге
2
Стопира
3
Варела
23
Карлитуш
17
Калу
8
Варела
11
Родригеш
15
Роша
20
Мендес
10
Элдон
3-2-3-2
16
Мвине
6
Нкаусу
13
Сунзу
17
Калаба
4
Мунтхали
18
Мбола
3
Лунгу
14
Мтонга
8
Мусонда
12
Кангва
15
Сингулума
3
Варела
22
Фортеш
22
Фортеш
3
Варела
20
Мендес
21
Джанини
21
Джанини
20
Мендес
23
Карлитуш
9
Кука
9
Кука
23
Карлитуш
8
Мусонда
23
Нгома
23
Нгома
8
Мусонда
4
Мунтхали
2
Малама
2
Малама
4
Мунтхали
15
Сингулума
10
Муленга
10
Муленга
15
Сингулума
Остались в запасе
Кабо-Верде
Замбия
7
Одаир Фортеш
ЦФ
13
Платини
ЦП
6
Сержиу Семедо
ЦП
16
Иван Крус
ВР
5
Бабанко
ЦП
18
Нивалду
ЦЗ
4
Кай
ЦЗ
12
Кевин Соуза
ВР
19
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Руй Агуаш
7
Спенсер Сауту
ЦП
23
Родерик Кабве
ЛЗ
22
Джошуа Титима
ВР
21
Джексон Мванза
ЦФ
1
Данни Мунайо
ВР
9
Рональд Кампамба
ЦФ
8
Брюс Мусаканья
ЦП
Главный тренер
Хонор Джанца
Остались в запасе
7
Одаир Фортеш
ЦФ
13
Платини
ЦП
6
Сержиу Семедо
ЦП
16
Иван Крус
ВР
5
Бабанко
ЦП
18
Нивалду
ЦЗ
4
Кай
ЦЗ
12
Кевин Соуза
ВР
19
Жулио Таварес
ЦФ
Остались в запасе
7
Спенсер Сауту
ЦП
23
Родерик Кабве
ЛЗ
22
Джошуа Титима
ВР
21
Джексон Мванза
ЦФ
1
Данни Мунайо
ВР
9
Рональд Кампамба
ЦФ
8
Брюс Мусаканья
ЦП
Главный тренер
Руй Агуаш
Главный тренер
Хонор Джанца
Статистика матча Кабо-Верде - Замбия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
Стадион:
Нуэво Эстадио
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