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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония - Кабо-Верде
Каталония - Кабо-Верде: обзор матча 30 декабря 2013
Каталония
30.12.2013, понедельник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Каталония - Кабо-Верде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Каталония
Товарищеские матчи
Каталония
0 : 1
26.12.2015
Страна Басков
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 1
30.12.2013
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
1 : 1
02.01.2013
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 0
28.12.2010
Гондурас
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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