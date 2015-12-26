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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Каталония - Страна Басков
Каталония - Страна Басков: обзор матча 26 декабря 2015
Каталония
26.12.2015, суббота, 23:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Страна Басков
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Каталония - Страна Басков
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Каталония
Товарищеские матчи
Каталония
0 : 1
26.12.2015
Страна Басков
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 1
30.12.2013
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
1 : 1
02.01.2013
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 0
28.12.2010
Гондурас
Страна Басков
Товарищеские матчи
Каталония
0 : 1
26.12.2015
Страна Басков
Товарищеские матчи. Сборные
Страна Басков
3 : 1
29.12.2010
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Каталония
Страна Басков
Пике признан игроком года в Каталонии
2019.12.04 20:34
1
Три клуба Примеры запретили своим игрокам ехать в сборную Каталонии
2019.03.21 09:32
9
Гвардиола снимет ленту в поддержку Каталонии, если «Манчестер Сити» получит штраф от FA
2018.03.01 18:31
Источник: в контракте Месси нет политических мотивов, он останется в «Барселоне» в случае отделения Каталонии
2018.01.05 18:32
5
Пике в матче с Албанией ушел с поля под свист болельщиков
2017.10.06 23:15
5
Пике признан игроком года в Каталонии
2019.12.04 20:34
1
Три клуба Примеры запретили своим игрокам ехать в сборную Каталонии
2019.03.21 09:32
9
Гвардиола снимет ленту в поддержку Каталонии, если «Манчестер Сити» получит штраф от FA
2018.03.01 18:31
Источник: в контракте Месси нет политических мотивов, он останется в «Барселоне» в случае отделения Каталонии
2018.01.05 18:32
5
Пике в матче с Албанией ушел с поля под свист болельщиков
2017.10.06 23:15
5
Товарищеский матч. Сборная Страны Басков обыграла Каталонию
2015.12.27 01:37
1
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