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Расписание матчей
Каталония - Гондурас
Каталония - Гондурас: обзор матча 28 декабря 2010
Каталония
28.12.2010, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Каталония - Гондурас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Каталония
Товарищеские матчи
Каталония
0 : 1
26.12.2015
Страна Басков
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 1
30.12.2013
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
1 : 1
02.01.2013
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 0
28.12.2010
Гондурас
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
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2 : 2
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