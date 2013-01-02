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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония - Нигерия
Каталония - Нигерия: обзор матча 02 января 2013
Каталония
02.01.2013, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Каталония - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Каталония
Товарищеские матчи
Каталония
0 : 1
26.12.2015
Страна Басков
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 1
30.12.2013
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
1 : 1
02.01.2013
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Товарищеские матчи. Сборные
Каталония
4 : 0
28.12.2010
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
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