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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Риека - Хиберниан
Риека - Хиберниан: обзор матча 12 августа 2021
Риека
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Хиберниан
37'
Д. Павичич
68'
И. Абасс
73'
И. Абасс
90+3'
D. Bušnja
56'
К. Магеннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Риека - Хиберниан
ГОЛ! 4:1!
D. Bušnja
90'
+3
Замена
А. Вукчевич
️️️️
П. Ампем
90'
+1
86'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Ньюэлл
83'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
Желтая карточка
П. Ампем
83'
Замена
D. Bušnja
️️️️
Х. Обрегон
77'
ГОЛ! 3:1!
И. Абасс
Пас отдал
Н. Галович
73'
72'
Замена
А. Гогич
️️️️
J. Murphy
68'
Желтая карточка
М. Бойл
ГОЛ! 2:1!
И. Абасс
Пас отдал
Р. Мурич
68'
67'
Вторая желтая
Д. МакГрегор
Замена
A. Liber
️️️️
А. Гнезда Черин
66'
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Магеннис
ГОЛ! 1:0!
Д. Павичич
Пас отдал
П. Ампем
37'
Желтая карточка
Д. Павичич
26'
18'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
13'
Желтая карточка
Д. МакГрегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
27
Иван Томечак
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
24
Домагой Павичич
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
32
Andrej Prskalo
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
17
Принс Ампем
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Риека
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
14
Дарко Велкоски
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
53
Antonio Frigan
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
3-2-1-5
27
Томечак
44
Галович
6
Смольчич
24
Павичич
22
Гнезда Черин
7
Абасс
41
9
Обрегон
17
Ампем
11
Мурич
32
2-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
16
Магеннис
11
Ньюэлл
24
МакГрегор
10
Бойл
15
31
Дойл-Хейз
3
Доиг
17
Ампем
3
Вукчевич
3
Вукчевич
17
Ампем
22
Гнезда Черин
14
14
22
Гнезда Черин
9
Обрегон
21
21
9
Обрегон
15
13
Гогич
13
Гогич
15
11
Ньюэлл
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Риека
Хиберниан
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
53
Antonio Frigan
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
53
Antonio Frigan
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Риека - Хиберниан
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Риека
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Осиек
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1 : 2
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Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Кантрида
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