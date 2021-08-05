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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хиберниан - Риека
Хиберниан - Риека: обзор матча 05 августа 2021
Хиберниан
05.08.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Риека
67'
М. Бойл
61'
П. Ампем
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хиберниан - Риека
90'
+2
Замена
Х. Обрегон
️️️️
Д. Павичич
90'
+1
Замена
И. Лепиньица
️️️️
Й. Дрмич
Желтая карточка
Д. МакКэй
82'
Замена
S. Allan
️️️️
К. Магеннис
81'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
М. Бойл
81'
Замена
А. Гогич
️️️️
Д. Ньюэлл
81'
80'
Замена
A. Krešić
️️️️
А. Вукчевич
Желтая карточка
Л. Стивенсон
70'
69'
Желтая карточка
И. Абасс
ГОЛ! 1:1!
М. Бойл
67'
66'
Желтая карточка
А. Вукчевич
Замена
К. Доидж
️️️️
J. Murphy
63'
63'
Замена
Л. Селахи
️️️️
A. Liber
62'
Замена
Р. Мурич
️️️️
П. Ампем
61'
ГОЛ! 0:1!
П. Ампем
44'
Желтая карточка
Х. Смольчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Риека
27
Иван Томечак
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
17
Принс Ампем
ЦФ
22
Недилько Лабрович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Хиберниан
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
Риека
2
Филип Браут
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
32
Andrej Prskalo
ЦФ
53
Antonio Frigan
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
4-2-4
1
Мейси
16
МакГинн
4
Хэнлон
16
Стивенсон
5
Портеус
16
Магеннис
11
Ньюэлл
15
31
Дойл-Хейз
15
Нисбет
10
Бойл
3-2-1-1-4
44
Галович
6
Смольчич
3
Вукчевич
27
Томечак
26
Эсковаль
24
Павичич
7
Абасс
22
Лабрович
17
Ампем
18
Дрмич
14
11
Ньюэлл
13
Гогич
13
Гогич
11
Ньюэлл
16
Магеннис
23
23
16
Магеннис
15
27
Доидж
27
Доидж
15
10
Бойл
11
МакКэй
11
МакКэй
10
Бойл
18
Дрмич
13
Лепиньица
13
Лепиньица
18
Дрмич
14
18
Селахи
18
Селахи
14
3
Вукчевич
41
41
3
Вукчевич
17
Ампем
11
Мурич
11
Мурич
17
Ампем
24
Павичич
9
Обрегон
9
Обрегон
24
Павичич
Остались в запасе
Хиберниан
Риека
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
2
Филип Браут
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
32
Andrej Prskalo
ЦФ
53
Antonio Frigan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
2
Филип Браут
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
32
Andrej Prskalo
ЦФ
53
Antonio Frigan
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Хиберниан - Риека
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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