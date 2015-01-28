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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея - Мали
Гвинея - Мали: обзор матча 28 января 2015
Гвинея
28.01.2015, среда, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мали
15'
К. Констан (П)
47'
М. Майга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гвинея - Мали
90'
+1
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Н'Диай
Замена
А. Камара
️️️️
К. Констан
84'
84'
Замена
С. Ятабаре
️️️️
М. Ятабаре
72'
Замена
Б. Сако
️️️️
А. Диаби
70'
Желтая карточка
А. Диаби
Замена
С. Сума
️️️️
И. Траоре
62'
Замена
Д. Пайе
️️️️
И. Силла
57'
Желтая карточка
И. Силла
55'
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Майга
Пас отдал
Я. Силла
18'
Пенальти не реализован!
С. Кейта
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Констан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
1
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Кевин Констан
ЛЗ
5
Фоде Камара
ЦЗ
13
Абдулайе Сиссе
ЦЗ
20
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
17
Бубакар Фофана
ЦП
8
Ибрахима Траоре
ПВ
2
Мохамед Яттара
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Мали
1
Жермен Берт
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Якуба Силла
ЦП
17
Мамату Н'Диай
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
15
Дрисса Диаките
ЦП
18
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Гвинея
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
18
Сейдуба Сума
ЦП
21
Мохаммед Диарра
ЦП
7
Абдул Камара
ЦП
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
Мали
22
Абдулайе Самаке
ВР
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
11
Бакари Сако
ЦП
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Мохамед Траоре
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Яттара
5
Камара
13
Сиссе
20
Санко
10
Констан
3
Силла
8
Кейта
17
Фофана
8
Траоре
4
Конте
2
Яттара
3-4-3
1
Берт
4
Кулибали
13
Ваге
3
Тамбура
17
Н'Диай
12
Кейта
15
Диаките
8
Силла
20
Майга
7
Ятабаре
18
Диаби
8
Траоре
18
Сума
18
Сума
8
Траоре
3
Силла
23
Пайе
23
Пайе
3
Силла
10
Констан
7
Камара
7
Камара
10
Констан
17
Н'Диай
21
Траоре
21
Траоре
17
Н'Диай
7
Ятабаре
14
Ятабаре
14
Ятабаре
7
Ятабаре
18
Диаби
11
Сако
11
Сако
18
Диаби
Остались в запасе
Гвинея
Мали
19
Франсуа Камано
ЛВ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
21
Мохаммед Диарра
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
Главный тренер
Мишель Дюссье
22
Абдулайе Самаке
ВР
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
9
Мохамед Траоре
ЦФ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Остались в запасе
19
Франсуа Камано
ЛВ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
21
Мохаммед Диарра
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
Остались в запасе
22
Абдулайе Самаке
ВР
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
9
Мохамед Траоре
ЦФ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Мишель Дюссье
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Статистика матча Гвинея - Мали
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Монгомо
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