Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Грузия
Германия - Грузия: обзор матча 11 октября 2015
Германия
11.10.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 10 тур
2 : 1
Завершен
Грузия
50'
Т. Мюллер (П)
79'
М. Крузе
53'
Д. Канкава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Грузия
Желтая карточка
М. Хуммельс
90'
+2
90'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
В. Казаишвили
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Ройс
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Крузе
Пас отдал
М. Озил
79'
78'
Замена
З. Хизанишвили
️️️️
Н. Квеквескири
Замена
М. Крузе
️️️️
А. Шюррле
76'
71'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Канкава
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мюллер
50'
49'
Желтая карточка
Н. Ревишвили
46'
Замена
М. Вацадзе
️️️️
Н. Гелашвили
33'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Николоз Гелашвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
20
Карим Беллараби
ПВ
23
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
23
Гуга Палавандишвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Мате Вацадзе
ЦФ
4-3-2-1
1
Нойер
3
Хектор
4
Гинтер
17
Боатенг
5
Хуммельс
21
Гюндоган
9
Шюррле
8
Кроос
10
Озил
11
Ройс
13
Мюллер
3-2-5
0
Ревишвили
5
Кверквелия
0
Амисулашвили
4
Кашия
2
Лобжанидзе
22
Наваловский
9
Гелашвили
15
Окриашвили
20
Канкава
8
Казаишвили
10
Квеквескири
11
Ройс
20
Беллараби
20
Беллараби
11
Ройс
9
Шюррле
23
Крузе
23
Крузе
9
Шюррле
10
Квеквескири
6
Хизанишвили
6
Хизанишвили
10
Квеквескири
8
Казаишвили
0
Кобахидзе
0
Кобахидзе
8
Казаишвили
9
Гелашвили
0
Вацадзе
0
Вацадзе
9
Гелашвили
Остались в запасе
Германия
Грузия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
23
Гуга Палавандишвили
ЦП
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Георгий Меребашвили
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
23
Гуга Палавандишвили
ЦП
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Георгий Меребашвили
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Германия - Грузия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Спорт 1
Новости команд
Все
Германия
Грузия
Лига наций: шансы Украины и Грузии на победу в матче 6 тура
09:59
Клопп жестко прошелся по Инфантино: «Казалось, хуже Блаттера быть не может»
Вчера, 21:38
1
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Клопп жестко прошелся по Инфантино: «Казалось, хуже Блаттера быть не может»
Вчера, 21:38
1
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Победитель ЧМ-1990 может стать президентом Германии
14 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Лига наций: шансы Украины и Грузии на победу в матче 6 тура
09:59
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+