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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Гвинея
Гана - Гвинея: обзор матча 01 февраля 2015
Гана
01.02.2015, воскресенье, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Гвинея
4'
К. Атсу
44'
К. Аппиа
61'
К. Атсу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гана - Гвинея
90'
+6
Красная карточка
Н. Яттара
90'
Желтая карточка
Д. Пайе
Замена
М. Рабиу
️️️️
А. Аква
86'
81'
Замена
Ф. Камано
️️️️
А. Камара
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
К. Атсу
79'
70'
Желтая карточка
Б. Фофана
ГОЛ! 3:0!
К. Атсу
Пас отдал
М. Вакасо
61'
56'
Замена
Н. Кейта
️️️️
К. Констан
49'
Желтая карточка
Ф. Камара
45'
Замена
М. Яттара
️️️️
А. Сиссе
ГОЛ! 2:0!
К. Аппиа
44'
34'
Желтая карточка
Н. Яттара
21'
Желтая карточка
К. Констан
ГОЛ! 1:0!
К. Атсу
Пас отдал
А. Айю
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Брима Разак
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
2
Квеси Аппиа
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Гвинея
1
Наби-Мусса Яттара
ВР
10
Кевин Констан
ЛЗ
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
5
Фоде Камара
ЦЗ
13
Абдулайе Сиссе
ЦЗ
20
Баиссама Санко
ЦЗ
7
Абдул Камара
ЦП
17
Бубакар Фофана
ЦП
8
Ибрахима Траоре
ПВ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
11
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
19
Эдвин Гийма
ЦП
14
Соломон Асанте
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
15
Махатма Оту
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Гвинея
22
Абубакар Камара
ВР
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
18
Сейдуба Сума
ЦП
21
Мохаммед Диарра
ЦП
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
2
Мохамед Яттара
ЦФ
4-2-2-2
1
Разак
17
Баба
21
Бойе
4
Менса
23
Аффул
11
Вакасо
6
Аква
7
Атсу
10
Айю
3
Гьян
2
Аппиа
3-2-2-1-2
1
Яттара
5
Камара
13
Сиссе
20
Санко
10
Констан
23
Пайе
7
Камара
17
Фофана
8
Траоре
11
Силла
4
Конте
6
Аква
13
Рабиу
13
Рабиу
6
Аква
7
Атсу
22
Ашампонг
22
Ашампонг
7
Атсу
7
Камара
19
Камано
19
Камано
7
Камара
13
Сиссе
2
Яттара
2
Яттара
13
Сиссе
10
Констан
8
Кейта
8
Кейта
10
Констан
Остались в запасе
Гана
Гвинея
19
Эдвин Гийма
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
3
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Сейдуба Сума
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
21
Мохаммед Диарра
ЦП
22
Абубакар Камара
ВР
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
6
Камил Заятте
ЦЗ
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
19
Эдвин Гийма
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
3
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Сейдуба Сума
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
21
Мохаммед Диарра
ЦП
22
Абубакар Камара
ВР
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
6
Камил Заятте
ЦЗ
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Гана - Гвинея
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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