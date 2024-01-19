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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея - Гамбия
Гвинея - Гамбия: обзор матча 19 января 2024
Гвинея
19.01.2024, пятница, 23:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гамбия
69'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея - Гамбия
Замена
Х. Канте
️️️️
М. Байо
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Соу
Желтая карточка
Ж. Жанвье
89'
Замена
А. Диавара
️️️️
И. Мориба
87'
81'
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Сонко Сундберг
Замена
Ф. Конте
️️️️
С. Силла
78'
Замена
Н. Кейта
️️️️
М. Гилявоги
77'
72'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
Э. Колли
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
М. Гилявоги
69'
62'
Замена
Я. Минте
️️️️
А. Фадера
62'
Замена
Х. Барри
️️️️
Э. Дарбо
10'
Желтая карточка
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
3
Иссиага Силла
(К)
ЛЗ
21
Секу Силла
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
23
Абдулайе Туре
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
7
Морган Гилявоги
ЦФ
11
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
(К)
ЦЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
11
Эбрима Колли
ЛВ
7
Алие Фадера
ЛВ
4
Эбрима Дарбо
ОП
3
Аблайе Джаллоу
ЦП
10
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
6
Амаду Диавара
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Карим Сиссе
АП
19
Фасин Конте
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
4
Давда Нгум
ОП
16
Аласана Манне
ЦП
2
Хамза Барри
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
20
Янкуба Минте
ПВ
11
Абдули Саньянг
ПВ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
17
Али Соу
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Коне
3
Силла
17
Жанвье
5
Дьякаби
21
Силла
23
Туре
12
Диаките
10
Мориба
18
Камара
11
Байо
7
Гилявоги
3-3-1-2-1
18
Гайе
12
Гомес
5
Колли
14
Сонко Сундберг
17
Джанко
4
Дарбо
15
Менди
3
Джаллоу
11
Колли
7
Фадера
10
Барроу
10
Мориба
6
Диавара
6
Диавара
10
Мориба
7
Гилявоги
8
Кейта
8
Кейта
7
Гилявоги
21
Силла
19
Конте
19
Конте
21
Силла
11
Байо
24
Канте
24
Канте
11
Байо
4
Дарбо
2
Барри
2
Барри
4
Дарбо
7
Фадера
20
Минте
20
Минте
7
Фадера
11
Колли
23
Бадамоси
23
Бадамоси
11
Колли
14
Сонко Сундберг
17
Соу
17
Соу
14
Сонко Сундберг
Остались в запасе
Гвинея
Гамбия
16
Мусса Камара
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Карим Сиссе
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
1
Моду Жобе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
4
Давда Нгум
ОП
16
Аласана Манне
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Карим Сиссе
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
1
Моду Жобе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
4
Давда Нгум
ОП
16
Аласана Манне
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
Главный тренер
Каба Диавара
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Гвинея - Гамбия
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
18
Офсайды
2
1
Количество передач
422
353
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Информация о матче
Главный судья:
Абдель Азиз Бу
Стадион:
Шарль Конан Банни
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