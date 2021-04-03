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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Спартак-2
Чайка - Спартак-2: обзор матча 03 апреля 2021
Чайка
03.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-2
6'
М. Игнатов
30'
М. Игнатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Спартак-2
85'
Замена
И. Голосов
️️️️
Н. Бакалюк
Замена
И. Леонтьев
️️️️
В. Алейников
64'
Желтая карточка
Д. Карташов
63'
Желтая карточка
В. Алейников
41'
Желтая карточка
А. Хохлачев
38'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Чочиев
36'
Замена
П. Володкин
️️️️
А. Кулишев
36'
35'
Пенальти не реализован!
П. Роша
Желтая карточка
М. Ужгин
34'
30'
ГОЛ! 0:2!
М. Игнатов
Желтая карточка
А. Мигунов
20'
15'
Желтая карточка
Д. Петрунин
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Игнатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
11
Алан Чочиев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Петр Володкин
АП
87
Мераб Гарновский
ПВ
91
Виктор Морозов
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-4-2-1
47
Филиппов
2
Хозин
61
Ужгин
92
Хайруллов
90
Мигунов
8
Карташов
38
Алейников
4
Савичев
11
Чочиев
32
Кулишев
7
Хохлачев
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
3
Петрунин
35
Миронов
68
Литвинов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
9
Оганесян
8
Игнатов
21
Мельников
32
Роша
38
Алейников
52
Леонтьев
52
Леонтьев
38
Алейников
32
Кулишев
10
Володкин
10
Володкин
32
Кулишев
11
Чочиев
87
Безденежных
87
Безденежных
11
Чочиев
22
Бакалюк
61
Голосов
61
Голосов
22
Бакалюк
Остались в запасе
Чайка
Спартак-2
19
Иван Олейников
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
87
Мераб Гарновский
ПВ
91
Виктор Морозов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
1
Антон Шитов
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
19
Иван Олейников
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
87
Мераб Гарновский
ПВ
91
Виктор Морозов
ЦФ
Остались в запасе
73
Владислав Шитов
ЦФ
1
Антон Шитов
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Чайка - Спартак-2
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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