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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Спортинг
ФКСБ - Спортинг: обзор матча 23 августа 2017
ФКСБ
23.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 5
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Спортинг
20'
Ж. Мораис
13'
С. Думбия
64'
Ж. Мартинш
75'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Спортинг
75'
ГОЛ! 1:3!
Б. Дост
Пас отдал
Ж. Мартинш
64'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Д. Попеску
35'
35'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мораис
Пас отдал
Д. Алибек
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
10
Константин Будеску
АП
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
20
Влад Аким
ЦП
29
Вильям
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-1-2
1
Ницэ
24
Попеску
13
Мораис
15
Момчилович
80
Тейшейра
44
Энаке
10
Будеску
7
Алибек
23
Голофка
4-1-2-1
1
Патрисиу
12
Пиччини
22
Матье
17
Коэнтрау
4
Коатес
15
Силва
10
Мартинш
8
Фернандеш
22
Думбия
Остались в запасе
ФКСБ
Спортинг
9
Флорин Тэнасе
АП
33
Эдуард Станчу
ВР
20
Влад Аким
ЦП
29
Вильям
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
9
Флорин Тэнасе
АП
33
Эдуард Станчу
ВР
20
Влад Аким
ЦП
29
Вильям
ЦП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ФКСБ - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
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0 : 1
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02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Генча
Где смотреть матч:
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