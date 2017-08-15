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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - ФКСБ
Спортинг - ФКСБ: обзор матча 15 августа 2017
Спортинг
15.08.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
ФКСБ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - ФКСБ
Желтая карточка
С. Думбия
86'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
84'
80'
Вторая желтая
М. Пинтилий
70'
Желтая карточка
Д. Попеску
64'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
Желтая карточка
К. Пиччини
56'
32'
Желтая карточка
М. Пинтилий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
8
Михай Пинтилий
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Спортинг
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
20
Влад Аким
ЦП
29
Вильям
ЦП
4-1-1-1
1
Патрисиу
22
Матье
4
Коатес
17
Коэнтрау
12
Пиччини
15
Силва
10
Мартинш
12
Дост
3-3-1-1
1
Ницэ
24
Попеску
13
Мораис
15
Момчилович
8
Пинтилий
80
Тейшейра
44
Энаке
9
Тэнасе
7
Алибек
Остались в запасе
Спортинг
ФКСБ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
33
Эдуард Станчу
ВР
20
Влад Аким
ЦП
29
Вильям
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
20
Влад Аким
ЦП
29
Вильям
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Спортинг - ФКСБ
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
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1 : 2
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ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
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