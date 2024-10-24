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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - ФКСБ
Рейнджерс - ФКСБ: обзор матча 24 октября 2024
Рейнджерс
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
4 : 0
Завершен
ФКСБ
10'
Т. Лоуренс
31'
В. Черны
55'
В. Черны
72'
Х. Игамане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - ФКСБ
Желтая карточка
К. Бэррон
81'
77'
Желтая карточка
А. Балутэ
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
В. Черны
74'
Замена
З. Лавлейс
️️️️
Н. Байрами
74'
ГОЛ! 4:0!
Х. Игамане
Пас отдал
К. Бэррон
72'
Замена
Р. Преппер
️️️️
Л. Балогун
68'
63'
Замена
W. Baeten
️️️️
Д. Микулеску
60'
Замена
А. Муси
️️️️
М. Эджума
Замена
Х. Игамане
️️️️
С. Дессер
57'
ГОЛ! 3:0!
В. Черны
Пас отдал
М. Диоманде
55'
46'
Замена
Р. Радунович
️️️️
А. Пантя
Замена
М. Диоманде
️️️️
Т. Лоуренс
46'
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
L. Phelipe
46'
Замена
А. Балутэ
️️️️
М. Стефанеску
43'
Желтая карточка
М. Попеску
Желтая карточка
В. Черны
38'
35'
Желтая карточка
М. Стефанеску
ГОЛ! 2:0!
В. Черны
31'
Желтая карточка
Д. Тавернье
24'
16'
Желтая карточка
L. Phelipe
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
В. Черны
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
(К)
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
42
Баба Альхассан
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
22
Александру Балутэ
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
7
Александру Муси
АП
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
6
Жефте
4
Суттар
27
Балогун
2
Тавернье
43
Раскин
18
Бэррон
10
Лоуренс
10
Байрами
9
Дессер
18
Черны
4-1-1-3-1
32
Тарновану
2
Пантя
30
Нгезана
5
Дава
17
Попеску
6
Эджума
42
Альхассан
11
Микулеску
11
Стефанеску
11
Бирлигеа
70
18
Черны
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
18
Черны
27
Балогун
3
Преппер
3
Преппер
27
Балогун
10
Лоуренс
10
Диоманде
10
Диоманде
10
Лоуренс
10
Байрами
29
Лавлейс
29
Лавлейс
10
Байрами
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
2
Пантя
33
Радунович
33
Радунович
2
Пантя
11
Стефанеску
22
Балутэ
22
Балутэ
11
Стефанеску
11
Микулеску
24
24
11
Микулеску
6
Эджума
7
Муси
7
Муси
6
Эджума
70
30
Попеску
30
Попеску
70
Остались в запасе
Рейнджерс
ФКСБ
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Рейнджерс - ФКСБ
3
4
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
19
14
Офсайды
0
3
Количество передач
457
392
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.35
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Айброкс
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