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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Утрехт
Зенит - Утрехт: обзор матча 24 августа 2017
Зенит
24.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Утрехт
9'
А. Кокорин
105'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Утрехт
Желтая карточка
М. Краневиттер
115'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
107'
106'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Р. Лиувен
Желтая карточка
А. Кокорин
105'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Полоз
105'
89'
Замена
Л. Гертлер
️️️️
Д. Керк
Замена
М. Краневиттер
️️️️
О. Шатов
89'
75'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Дриусси
73'
Желтая карточка
А. Ерохин
68'
65'
Желтая карточка
З. Лабиад
Желтая карточка
Л. Паредес
65'
Желтая карточка
О. Шатов
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Кузяев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
14
Виллем Янссен
ЛЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Яссин Аюб
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Джирано Керк
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
15
Робин ван дер Мер
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
2
Маммана
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
27
Шатов
9
Кокорин
4-1-2-2-1
1
Йенсен
2
Клайбер
3
Лиувен
28
Брафхайд
14
Янссен
8
Аюб
22
ван де Стрек
18
Эмануэльсон
9
Керк
52
Лабиад
9
Дессер
27
Шатов
5
Краневиттер
5
Краневиттер
27
Шатов
9
Дриусси
7
Полоз
7
Полоз
9
Дриусси
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
9
Керк
16
Гертлер
16
Гертлер
9
Керк
28
Брафхайд
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
28
Брафхайд
3
Лиувен
38
Баэбек
38
Баэбек
3
Лиувен
Остались в запасе
Зенит
Утрехт
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
22
Ник Марсман
ВР
15
Робин ван дер Мер
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
15
Робин ван дер Мер
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Зенит - Утрехт
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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