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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Утрехт - Зенит
Утрехт - Зенит: обзор матча 16 августа 2017
Утрехт
16.08.2017, среда, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Зенит
76'
З. Лабиад
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Зенит
89'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
Замена
Д. Думич
️️️️
Э. Брафхайд
89'
Желтая карточка
Я. Аюб
87'
84'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
М. Краневиттер
Замена
Л. Гертлер
️️️️
Д. Керк
79'
Замена
Д. Труп
️️️️
Р. ван дер Мер
78'
ГОЛ! 1:0!
З. Лабиад
76'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
62'
57'
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Дриусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
15
Робин ван дер Мер
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Яссин Аюб
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Джирано Керк
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Йенсен
15
ван дер Мер
28
Брафхайд
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
8
Аюб
18
Эмануэльсон
22
ван де Стрек
52
Лабиад
9
Керк
9
Дессер
4-2-3-1
99
Лунев
8
Смольников
4
Кришито
20
Иванович
2
Маммана
5
Краневиттер
5
Паредес
18
Жирков
21
Ерохин
9
Дриусси
9
Кокорин
9
Керк
16
Гертлер
16
Гертлер
9
Керк
28
Брафхайд
4
Думич
4
Думич
28
Брафхайд
15
ван дер Мер
20
Труп
20
Труп
15
ван дер Мер
5
Краневиттер
14
Кузяев
14
Кузяев
5
Краневиттер
9
Дриусси
7
Полоз
7
Полоз
9
Дриусси
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
Остались в запасе
Утрехт
Зенит
18
Одиссеус Веланас
АП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
18
Одиссеус Веланас
АП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Утрехт - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Галгенваард
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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