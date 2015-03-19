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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Торино - Зенит
Торино - Зенит: обзор матча 19 марта 2015
Торино
19.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Зенит
90'
К. Глик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Зенит
ГОЛ! 1:0!
К. Глик
Пас отдал
Ч. Бово
90'
89'
Желтая карточка
Халк
87'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Данни
86'
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
Амаури
️️️️
К. Молинаро
82'
81'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
Замена
Д. Мартинес
️️️️
О. Эль-Каддури
75'
Замена
Ч. Бово
️️️️
А. Фарнеруд
64'
62'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
А. Гацци
61'
57'
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
51'
51'
Желтая карточка
Данни
48'
Желтая карточка
Л. Нету
45'
Желтая карточка
Д. Кришито
37'
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
К. Молинаро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛАЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПАЗ
14
Алессандро Гацци
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-3-2-2
93
Паделли
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
3
Молинаро
14
Гацци
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
27
Квальярелла
11
Лопес
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
44
Тимощук
7
Халк
27
Шатов
27
Витсель
10
Данни
23
Рондон
9
Фарнеруд
83
Бово
83
Бово
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
77
Мартинес
77
Мартинес
7
Эль-Каддури
3
Молинаро
11
Амаури
11
Амаури
3
Молинаро
10
Данни
6
Ломбертс
6
Ломбертс
10
Данни
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
Остались в запасе
Торино
Зенит
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Торино - Зенит
3
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая) "НТВ" 22:50 (прямая)
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