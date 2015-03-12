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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Торино
Зенит - Торино: обзор матча 12 марта 2015
Зенит
12.03.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Торино
38'
А. Витсель
53'
Д. Кришито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Торино
90'
+4
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Витсель
89'
Желтая карточка
А. Рязанцев
86'
86'
Желтая карточка
К. Глик
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
80'
73'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
И. Смольников
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кришито
53'
52'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Д. Вивес
50'
Травма
Д. Вивес
ГОЛ! 1:0!
А. Витсель
38'
Желтая карточка
Х. Гарсия
34'
33'
Замена
Д. Вивес
️️️️
Д. Мартинес
27'
Вторая желтая
М. Бенасси
12'
Желтая карточка
М. Бенасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛАЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПАЗ
14
Алессандро Гацци
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Витсель
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
3-3-2-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
14
Гацци
3
Молинаро
24
Бенасси
7
Эль-Каддури
77
Мартинес
27
Квальярелла
27
Витсель
44
Тимощук
44
Тимощук
27
Витсель
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
Вивес
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
Вивес
77
Мартинес
5
Вивес
5
Вивес
77
Мартинес
27
Квальярелла
11
Лопес
11
Лопес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Зенит
Торино
23
Егор Бабурин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Зенит - Торино
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Де Соуза
(Лорделу-ду-Ору)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:00 (прямая)
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