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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Спартак
Севилья - Спартак: обзор матча 01 ноября 2017
Севилья
01.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
30'
К. Лангле
59'
Э. Банега
78'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Спартак
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
90'
+1
86'
Желтая карточка
Г. Джикия
Замена
С. Корчиа
️️️️
Г. Меркадо
83'
80'
Замена
М. Петкович
️️️️
А. Ещенко
78'
ГОЛ! 2:1!
З. Луиш
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Э. Банега
77'
Замена
Х. Навас
️️️️
П. Сарабия
74'
72'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Мельгарехо
61'
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 2:0!
Э. Банега
Пас отдал
П. Сарабия
59'
57'
Замена
И. Попов
️️️️
М. Пашалич
32'
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:0!
К. Лангле
Пас отдал
Э. Банега
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Лангле
24
Кьер
25
Меркадо
19
Писсаро
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Сарабия
3
Нолито
10
Бен-Йеддер
4-1-1-3-1
57
Селихов
38
Ещенко
35
Таски
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Мельгарехо
8
Пашалич
10
Промес
4
Адриано
25
Меркадо
14
Корчиа
14
Корчиа
25
Меркадо
7
Сарабия
16
Навас
16
Навас
7
Сарабия
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
11
Банега
38
Ещенко
33
Петкович
33
Петкович
38
Ещенко
8
Пашалич
71
Попов
71
Попов
8
Пашалич
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
Остались в запасе
Севилья
Спартак
13
Давид Сорья
ВР
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Севилья - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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