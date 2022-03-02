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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Кубань
Спартак - Кубань: обзор матча 02 марта 2022
Спартак
02.03.2022, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
6 : 1
Завершен
Кубань
6'
К. Промес
17'
К. Промес
20'
Ш. Николсон
62'
Ш. Николсон
83'
Д. Ларссон
86'
Ш. Николсон
55'
Г. Джикия (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Кубань
89'
Желтая карточка
А. Сапета
ГОЛ! 6:1!
Ш. Николсон
Пас отдал
Д. Хлусевич
86'
Замена
Д. Денисов
️️️️
К. Мартинс
84'
ГОЛ! 5:1!
Д. Ларссон
83'
81'
Замена
В. Карев
️️️️
М. Сидоров
81'
Замена
М. Маркин
️️️️
М. Лаук
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Н. Умяров
78'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Г. Джикия
78'
70'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Алейников
70'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Гурфов
Замена
М. Игнатов
️️️️
З. Бакаев
70'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
К. Промес
70'
ГОЛ! 4:1!
Ш. Николсон
Пас отдал
К. Промес
62'
61'
Желтая карточка
И. Эдиев
55'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Г. Джикия
Желтая карточка
Д. Хлусевич
47'
37'
Желтая карточка
М. Сидоров
24'
Замена
А. Рыбин
️️️️
Д. Ведерников
ГОЛ! 3:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
Д. Хлусевич
20'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Хлусевич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Данила Ведерников
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ПЗ
81
Максим Сидоров
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
41
Александр Сапета
ПП
10
Максим Лаук
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Кубань
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-1-2-1
98
Максименко
68
Литвинов
5
Кофрие
14
Джикия
6
Айртон
18
Умяров
26
Хлусевич
35
Мартинс
10
Промес
7
Бакаев
11
Николсон
4-1-4-1
1
Нестеренко
22
Хомуха
5
Эдиев
31
Большаков
3
Ведерников
38
Алейников
41
Сапета
10
Петров
36
Гурфов
81
Сидоров
10
Лаук
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
14
Джикия
23
Чернов
23
Чернов
14
Джикия
35
Мартинс
97
Денисов
97
Денисов
35
Мартинс
7
Бакаев
8
Игнатов
8
Игнатов
7
Бакаев
10
Промес
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Промес
10
Лаук
93
Маркин
93
Маркин
10
Лаук
38
Алейников
32
Кулишев
32
Кулишев
38
Алейников
81
Сидоров
11
Карев
11
Карев
81
Сидоров
3
Ведерников
22
Рыбин
22
Рыбин
3
Ведерников
36
Гурфов
87
Безденежных
87
Безденежных
36
Гурфов
Остались в запасе
Спартак
Кубань
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Спартак - Кубань
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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