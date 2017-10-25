Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Спартак-Нальчик
Спартак - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 октября 2017
Спартак
25.10.2017, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
30'
М. Пашалич
48'
Л. Мельгарехо
52'
Л. Мельгарехо
82'
И. Жилов (АГ)
88'
И. Кутепов
19'
В. Медников
58'
М. Гугуев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 5:2!
И. Кутепов
Пас отдал
Г. Джикия
88'
86'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
С. Миронов
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
И. Жилов
82'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Давыдов
78'
Желтая карточка
К. Промес
69'
69'
Желтая карточка
И. Муслуев
66'
Замена
Х. Машуков
️️️️
А. Каркаев
Замена
Г. Джикия
️️️️
С. Боккетти
65'
62'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
В. Медников
58'
ГОЛ! 3:2!
М. Гугуев
Пас отдал
И. Тлупов
Замена
К. Промес
️️️️
Л. Мельгарехо
57'
Желтая карточка
Д. Комбаров
56'
ГОЛ! 3:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
П. Роша
52'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
Д. Давыдов
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Медников
Пас отдал
М. Гугуев
16'
Желтая карточка
В. Медников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Спартак-Нальчик
23
Борис Шогенов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
17
Вениамин Медников
ЦП
77
Руслан Паштов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
21
Хасан Ахриев
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
4-1-3-2
98
Максименко
23
Комбаров
2
Кутепов
16
Боккетти
33
Петкович
88
Глушаков
32
Роша
8
Пашалич
10
Мельгарехо
88
Давыдов
4
Адриано
4-4-2
23
Шогенов
6
Жилов
95
Муслуев
40
Шахтиев
23
Абазов
88
Миронов
17
Медников
77
Паштов
14
Каркаев
9
Гугуев
11
Тлупов
16
Боккетти
14
Джикия
14
Джикия
16
Боккетти
88
Давыдов
71
Попов
71
Попов
88
Давыдов
10
Мельгарехо
10
Промес
10
Промес
10
Мельгарехо
17
Медников
21
Ахриев
21
Ахриев
17
Медников
88
Миронов
95
Магомадов
95
Магомадов
88
Миронов
14
Каркаев
0
Машуков
0
Машуков
14
Каркаев
Остались в запасе
Спартак
Спартак-Нальчик
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
31
Имран Карданов
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
31
Имран Карданов
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Спартак - Спартак-Нальчик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Спартак
Спартак-Нальчик
Аршавин определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионский титул
12:11
1
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
11:10
17
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
Вчера, 13:59
21
«Спартаку» предложили Миранчука
17 ноября
9
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
17 ноября
2
Аршавин определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионский титул
12:11
1
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
11:10
17
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
Вчера, 13:59
21
«Спартаку» предложили Миранчука
17 ноября
9
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
17 ноября
2
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+