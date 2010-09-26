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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Cибирь
Ростов - Cибирь: обзор матча 26 сентября 2010
Ростов
26.09.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
38'
Б. Гржелак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Cибирь
Замена
Е. Филипенко
️️️️
Б. Гржелак
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
А. Васильев
️️️️
Т. Чижек
Замена
М. Ахметович
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
М. Астафьев
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
А. Кульчий
ГОЛ! 0:1!
Б. Гржелак
Пас отдал
Т. Чижек
Желтая карточка
В. Галиулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЦП
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
8
Александр Павленко
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
83
Стив
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
АП
22
Томаш Чижек
ПП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-3-1-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
4
Окоронкво
24
Гионеа
14
Хагуш
19
Блатняк
24
Кульчий
2
Калачев
8
Павленко
21
Адамов
10
Лебеденко
4-4-1-1
18
Вашек
2
Аравин
83
Стив
4
Выходил
3
Молош
22
Чижек
5
Шумуликоски
9
Нагибин
21
Галиулин
52
Зиновьев
9
Гржелак
2
Калачев
90
Ахметович
90
Ахметович
2
Калачев
9
Гржелак
24
Филипенко
24
Филипенко
9
Гржелак
22
Чижек
8
Васильев
8
Васильев
22
Чижек
52
Зиновьев
4
Астафьев
4
Астафьев
52
Зиновьев
Остались в запасе
Ростов
Cибирь
37
Анри Хагба
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
1
Алексей Солосин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
19
Александр Антипенко
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
37
Анри Хагба
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
19
Александр Антипенко
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Ростов - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Д. Мосякин (Москва)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:45 (прямая)
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