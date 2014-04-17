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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Луч
Ростов - Луч: обзор матча 17 апреля 2014
Ростов
17.04.2014, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Луч
13'
А. Гацкан
27'
Джано
90+5'
А. Дзюба (П)
39'
В. Романенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Луч
Замена
И. Лоло
️️️️
Джано
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Дзюба
90'
+5
90'
+4
Вторая желтая
С. Пономаренко
88'
Желтая карточка
А. Аверьянов
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
84'
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Фатуллаев
80'
75'
Желтая карточка
Д. Семочко
72'
Замена
А. Бураев
️️️️
Р. Корян
Пенальти не реализован!
В. Дьяков
68'
60'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Д. Кудряшов
57'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
В. Романенко
39'
ГОЛ! 2:1!
В. Романенко
Пас отдал
Р. Корян
32'
Желтая карточка
В. Пономарев
ГОЛ! 2:0!
Джано
Пас отдал
Т. Калачев
27'
17'
Желтая карточка
С. Пономаренко
14'
Желтая карточка
С. Бендзь
ГОЛ! 1:0!
А. Гацкан
Пас отдал
Т. Калачев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Луч
56
Александр Довбня
ВР
25
Дмитрий Семочко
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ПЗ
10
Адлан Кацаев
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ОП
12
Сергей Пономаренко
ОП
9
Руслан Корян
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
15
Фатуллаев
8
Гацкан
7
Джано
2
Калачев
8
Канга
22
Дзюба
4-2-1-2-1
56
Довбня
23
Могилевский
26
Бендзь
19
Пономарев
25
Семочко
13
Кудряшов
12
Пономаренко
10
Кацаев
77
Романенко
9
Корян
9
Асильдаров
7
Джано
5
Лоло
5
Лоло
7
Джано
15
Фатуллаев
8
Габулов
8
Габулов
15
Фатуллаев
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
77
Романенко
11
Аверьянов
11
Аверьянов
77
Романенко
13
Кудряшов
44
Клопков
44
Клопков
13
Кудряшов
9
Корян
90
Бураев
90
Бураев
9
Корян
Остались в запасе
Ростов
Луч
1
Антон Амельченко
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Луч
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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