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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: обзор матча 17 апреля 2016
Кубань (ЛФЛ)
17.04.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
81'
А. Гацкан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
90'
+1
Желтая карточка
П. Могилевец
83'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Гацкан
Замена
С. Манолев
️️️️
С. Георгиевский
75'
69'
Замена
М. Думбия
️️️️
С. Азмун
Замена
И. Жураховский
️️️️
Г. Букур
68'
Желтая карточка
Р. Концедалов
65'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
М. Рабиу
64'
Травма
М. Рабиу
62'
58'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Б. Ротенберг
45'
Желтая карточка
Д. Полоз
Желтая карточка
М. Рабиу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Аподи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Георге Букур
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Беленов
22
Аподи
2
Шандао
5
Армаш
31
Зотов
8
Якуба
19
Рабиу
11
Букур
13
Георгиевский
11
Селезнев
10
Майрович
4-2-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
99
Новосельцев
15
Баштуш
44
Навас
28
Ротенберг
8
Гацкан
16
Нобоа
28
Могилевец
7
Полоз
20
Азмун
11
Букур
21
Жураховский
21
Жураховский
11
Букур
13
Георгиевский
11
Манолев
11
Манолев
13
Георгиевский
19
Рабиу
11
Концедалов
11
Концедалов
19
Рабиу
28
Ротенберг
30
Кудряшов
30
Кудряшов
28
Ротенберг
20
Азмун
7
Думбия
7
Думбия
20
Азмун
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ростов
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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