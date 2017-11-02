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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Шериф
Локомотив - Шериф: обзор матча 02 ноября 2017
Локомотив
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 2
Завершен
Шериф
26'
Д. Фарфан
41'
З. Бадибанга
58'
Й. Брежевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Шериф
90'
+4
Желтая карточка
В. Оливейра
Травма
Эдер
90'
+3
90'
Желтая карточка
З. Бадибанга
87'
Замена
В. Оливейра
️️️️
Кристиано
78'
Замена
Ж. де Нойер
️️️️
Ж. Маседа
Желтая карточка
В. Игнатьев
73'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
73'
72'
Желтая карточка
В. Балима
66'
Замена
В. Балима
️️️️
Й. Брежевич
62'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
58'
ГОЛ! 1:2!
Й. Брежевич
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
55'
41'
ГОЛ! 1:1!
З. Бадибанга
Пас отдал
Й. Брежевич
Замена
Н. Медведев
️️️️
Гилерме
33'
Травма
Гилерме
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шериф
1
Звонимир Микулич
ВР
90
Кристиано
ЛАЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
35
Анте Кулушич
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Матео Сушич
ПАЗ
8
Георгий Антон
ОП
30
Йосип Брежевич
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Шериф
6
Виктор Оливейра
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Жереми де Нойер
ЦП
32
Евгений Оанча
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
84
Лысов
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
3-3-2-1-1
1
Микулич
18
Рацу
35
Кулушич
5
Посмак
16
Сушич
8
Антон
90
Кристиано
30
Брежевич
77
Кендыш
39
Бадибанга
11
Маседа
1
Гилерме
30
Медведев
30
Медведев
1
Гилерме
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
90
Кристиано
6
Оливейра
6
Оливейра
90
Кристиано
11
Маседа
8
де Нойер
8
де Нойер
11
Маседа
30
Брежевич
14
Балима
14
Балима
30
Брежевич
Остались в запасе
Локомотив
Шериф
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
32
Евгений Оанча
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
Остались в запасе
32
Евгений Оанча
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Локомотив - Шериф
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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