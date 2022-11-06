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РПЛ 2026/2027
Торпедо - Крылья Советов
Торпедо - Крылья Советов: обзор матча 06 ноября 2022
Торпедо
06.11.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
34'
Ф. Костанца
47'
С. Пиняев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Крылья Советов
86'
Замена
А. Соколов
️️️️
Р. Ежов
82'
Замена
С. Бабкин
️️️️
М. Витюгов
Замена
А. Самсонов
️️️️
Р. Нетфуллин
75'
Замена
М. Турищев
️️️️
Д. Караев
75'
66'
Замена
А. Чиркович
️️️️
С. Пиняев
66'
Замена
Д. Якуба
️️️️
В. Шитов
Замена
М. Каймаков
️️️️
М. Чурич
66'
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Пиняев
Пас отдал
Р. Ежов
46'
Замена
А. Рахманович
️️️️
М. Глушенков
Замена
А. Рязанцев
️️️️
М. Коста
46'
Замена
И. Енин
️️️️
И. Савич
46'
Желтая карточка
И. Савич
41'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Костанца
Пас отдал
С. Пиняев
27'
Желтая карточка
М. Глушенков
Желтая карточка
Д. Караев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-3-1-1-2
56
Довбня
90
Роганович
22
Кожемякин
8
Смольников
6
Ле Таллек
97
Чурич
6
Савич
52
Нетфуллин
11
Эркинов
9
Коста
10
Караев
3-2-1-2-2
1
Овсянников
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
22
Костанца
8
Витюгов
8
Коваленко
29
Ежов
9
Пиняев
10
Глушенков
73
Шитов
52
Нетфуллин
44
Самсонов
44
Самсонов
52
Нетфуллин
6
Савич
35
Енин
35
Енин
6
Савич
97
Чурич
10
Каймаков
10
Каймаков
97
Чурич
9
Коста
7
Рязанцев
7
Рязанцев
9
Коста
10
Караев
90
Турищев
90
Турищев
10
Караев
10
Глушенков
11
Рахманович
11
Рахманович
10
Глушенков
73
Шитов
8
Якуба
8
Якуба
73
Шитов
8
Витюгов
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Витюгов
29
Ежов
18
Соколов
18
Соколов
29
Ежов
9
Пиняев
32
Чиркович
32
Чиркович
9
Пиняев
Остались в запасе
Торпедо
Крылья Советов
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Торпедо - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Алексей Лапатухин
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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