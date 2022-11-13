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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Сочи
Химки - Сочи: обзор матча 13 ноября 2022
Химки
13.11.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Сочи
33'
Г. Мелкадзе
85'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Сочи
Вторая желтая
Д. Казанцев
90'
+2
Замена
А. Никитин
️️️️
И. Чежия
87'
85'
ГОЛ! 0:2!
В. Сарвели
Пас отдал
Л. Джорджевич
80'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
К. Заика
80'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
Д. Дулаев
️️️️
А. Гулиев
80'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Долгов
79'
74'
Желтая карточка
В. Дркушич
Замена
М. Гбане
️️️️
А. Руденко
69'
68'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Б. Идову
54'
52'
Желтая карточка
К. Кравцов
Замена
Р. Мирзов
️️️️
К. Боженов
46'
44'
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
А. Долгов
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
Жоаозиньо
28'
Замена
К. Кравцов
️️️️
И. Миладинович
Желтая карточка
А. Руденко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Лантратов
30
Идову
20
Волков
3
Чежия
87
Боженов
71
Казанцев
99
Гулиев
17
Зуев
97
Магомедов
19
Руденко
11
Долгов
3-2-2-1-1
12
Заболотный
32
Терехов
45
Миладинович
3
Дркушич
27
Заика
17
Макарчук
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
3
Чежия
4
Никитин
4
Никитин
3
Чежия
19
Руденко
24
Гбане
24
Гбане
19
Руденко
11
Долгов
7
Садыгов
7
Садыгов
11
Долгов
87
Боженов
27
Мирзов
27
Мирзов
87
Боженов
99
Гулиев
84
Дулаев
84
Дулаев
99
Гулиев
27
Заика
26
Мещанинов
26
Мещанинов
27
Заика
45
Миладинович
5
Кравцов
5
Кравцов
45
Миладинович
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
18
Бурмистров
9
Сарвели
9
Сарвели
18
Бурмистров
Остались в запасе
Химки
Сочи
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Химки - Сочи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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