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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Чертаново
Чайка - Чертаново: обзор матча 24 апреля 2021
Чайка
24.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 1
Завершен
Чертаново
22'
В. Алейников
90+1'
Д. Тюменцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Чертаново
90'
+3
Замена
Г. Левин
️️️️
Ю. Завезен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Тюменцев
85'
Замена
А. Никитенков
️️️️
А. Алексеев
83'
Замена
К. Ляхов
️️️️
С. Пиняев
Замена
Р. Хайруллов
️️️️
А. Гаджибеков
75'
74'
Замена
Д. Великородный
️️️️
А. Соколов
Замена
Д. Бородин
️️️️
Н. Капленко
71'
64'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
А. Канищев
Желтая карточка
А. Кулишев
58'
Замена
Д. Карташов
️️️️
И. Леонтьев
55'
Желтая карточка
А. Мигунов
52'
34'
Желтая карточка
Д. Молодняков
27'
Желтая карточка
А. Соколов
Замена
А. Хохлачев
️️️️
А. Чочиев
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Алейников
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Никита Капленко
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
18
Артем Соколов
АП
7
Александр Канищев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
87
Мераб Гарновский
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
3-4-1-2
47
Филиппов
90
Мигунов
3
Гаджибеков
2
Хозин
61
Ужгин
38
Алейников
8
Капленко
4
Савичев
52
Леонтьев
11
Чочиев
32
Кулишев
3-1-1-3-2
31
Абаев
4
Молодняков
13
Бартасевич
27
Алексеев
6
Сулейманов
22
Завезен
68
Герчиков
7
Канищев
9
Пиняев
84
Молтенинов
18
Соколов
11
Чочиев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
11
Чочиев
52
Леонтьев
8
Карташов
8
Карташов
52
Леонтьев
3
Гаджибеков
92
Хайруллов
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
8
Капленко
9
Бородин
9
Бородин
8
Капленко
9
Пиняев
30
Ляхов
30
Ляхов
9
Пиняев
18
Соколов
6
Великородный
6
Великородный
18
Соколов
7
Канищев
15
Тюменцев
15
Тюменцев
7
Канищев
27
Алексеев
63
Никитенков
63
Никитенков
27
Алексеев
22
Завезен
70
Левин
70
Левин
22
Завезен
Остались в запасе
Чайка
Чертаново
87
Мераб Гарновский
ПВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
87
Мераб Гарновский
ПВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Чайка - Чертаново
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Сергей Ядров (Калининград)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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