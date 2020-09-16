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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Черноморец - Рубин
Черноморец - Рубин: обзор матча 16 сентября 2020
Черноморец
16.09.2020, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа 9, 1 тур
2 : 4
Завершен
Рубин
7'
М. Омаров
69'
И. Матюшенко
26'
И. Игнатьев
52'
Х. Ин Бом
62'
Д. Макаров
89'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Рубин
90'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Йевтич
89'
ГОЛ! 2:4!
Д. Макаров
Желтая карточка
М. Омаров
84'
Замена
Г. Смыр
️️️️
Н. Климов
83'
72'
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Игнатьев
Замена
И. Тимошенко
️️️️
Д. Пацев
71'
Замена
Н. Панамарев
️️️️
А. Антонов
71'
ГОЛ! 2:3!
И. Матюшенко
69'
62'
ГОЛ! 1:3!
Д. Макаров
61'
Замена
Д. Макаров
️️️️
С. Бакаев
Замена
И. Матюшенко
️️️️
А. Барцов
60'
52'
ГОЛ! 1:2!
Х. Ин Бом
26'
ГОЛ! 1:1!
И. Игнатьев
17'
Желтая карточка
И. Самошников
ГОЛ! 1:0!
М. Омаров
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
57
Вадим Аверкиев
ВР
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Мурад Омаров
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
21
Никита Климов
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
23
Денис Пацев
АП
23
Алексей Барцов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Черноморец
1
Азамат Шогенов
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
17
Гудиса Смыр
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
8
Никита Панамарев
ПП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Аверкиев
26
Мустафин
93
Гараев
13
Ахмеджанов
5
Омаров
21
Климов
2
Гришин
77
Антонов
88
Магомедов
23
Пацев
23
Барцов
4-1-3-1-1
30
Медведев
31
Зотов
15
Старфельт
2
Бегич
71
Самошников
23
Тарасов
17
Коновалов
7
Йевтич
16
Ин Бом
17
Бакаев
18
Игнатьев
77
Антонов
8
Панамарев
8
Панамарев
77
Антонов
21
Климов
17
Смыр
17
Смыр
21
Климов
23
Пацев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
23
Пацев
23
Барцов
11
Матюшенко
11
Матюшенко
23
Барцов
17
Бакаев
77
Макаров
77
Макаров
17
Бакаев
7
Йевтич
17
Зуев
17
Зуев
7
Йевтич
18
Игнатьев
22
Косарев
22
Косарев
18
Игнатьев
Остались в запасе
Черноморец
Рубин
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
32
Иван Коновалов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Черноморец - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
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